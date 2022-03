3.000 tonn med mat og drikke har ankommet Ukraina

NTB

3.000 tonn med mat og drikke fra Tyskland har ankommet Ukraina via Polen.

Til sammen er det snakk om rundt hundre lastebillass med nesten 3.300 paller med basisvarer, vann, jus, barnemat, hermetisert fisk og kjøtt, sier landbruksministeren i Tyskland, Cem Özdemir.

Forsyningene er i hovedsak donert av tyske matvareselskaper og har blitt fordelt på byene Kharkiv, Kyiv, Zaporizhia og Chernihi.

Flere steder i Ukraina meldes det om et stort behov for mat, medisinsk utstyr og vann.

Det har også blitt opprettet et nytt føderalt kontor for å koordinere behovet for forsyninger i Ukraina og donasjoner fra private.