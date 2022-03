Kyiv-ordfører: Mer enn 200 sivile er drept

Ordfører Vitali Klitschko i Kyiv mener at Ukraina kan forsvare sitt eget luftrom dersom de får de riktige våpnene.

NTB

Ordfører Vitalij Klitsjko i Kyiv sier at minst 200 sivile er drept i Ukrainas hovedstad etter krigen brøt ut. Han ber Vesten sende mer våpen.

– Vi er i stand til å lukke vårt eget luftrom, men da trenger vi de riktige våpnene, sa ordføreren til den italienske avisa Corriere della Sera lørdag, og minnet om at Ukraina ikke bare forsvarer seg selv, men også grunnleggende europeiske verdier.

Han oppfordret allierte og Nato å sende nødvendige våpen for at ukrainerne skal kunne forsvare luftrommet over Kyiv.

Nato har sagt nei til å innføre en flyforbudssone over Ukraina i frykt for direkte konflikt mellom Russland og Nato.

Klitsjko sier at over 2 millioner innbyggere fremdeles oppholder seg i byen, som hadde om lag 3 millioner innbyggere før krigen brøt ut.