Ordfører i Lviv kritiserer internasjonale hjelpeorganisasjoner

Ukrainske flyktninger, de fleste kvinner og barn, venter på togstasjonen i Kyiv for å reise inn til Lviv.

NTB

Ordføreren i den vestukrainske byen Lviv mener internasjonale hjelpeorganisasjoner ikke var godt nok forbered på Russlands angrep på Ukraina.

– Ikke én internasjonal organisasjon var forberedt, selv om alle har snakket om et mulig russisk angrep i et halvt år, sier ordfører Andrij Sadovyj til avisen Süddeutsche Zeitung.

– Sannsynligvis er det fordi de vestlige etterretningsbyråene sa at krigen bare ville vare i to dager og at Ukraina ville bli okkupert av russerne uten motstand, legger han til.

Ordføreren mener det per i dag ikke finnes noen effektive internasjonale kriseplaner.

Lviv ligger omtrent 80 kilometer fra grensen til Polen. Ifølge Sadoviyj har Lviv og regionen rundt tatt imot rundt 200.000 flyktninger hver. Også en rekke medier og diplomater oppholder seg her nå.

– De første ti dagene tok vi inn flyktninger som ville bli her. Nå er alle hoteller, herberg og leiligheter fulle, sier han og legger til at kapasiteten er sprengt.

Det mest presserende behovet nå er penger for å forsyne folk med mat og medisiner og for å bygge konteinerhus, mobile dusjer og toaletter, ifølge Sadovyj.