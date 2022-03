Britisk utenriksminister frykter Russland vil bruke fredssamtaler til å omgruppere seg

NTB

Utenriksminister Liz Truss i Storbritannia advarer mot at fredssamtalene mellom Ukraina og Russland kan brukes som et skalkeskjul av russerne.

I et intervju med The Times sier Truss at hun frykter russerne bruker samtalene til å omgruppere soldatene og planlegge en ny offensiv.

– Dersom et land mener alvor med fredsforhandlinger, bomber det ikke sivile den dagen, sa Truss i intervjuet.

Hun sa også at det er opp til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å bestemme hvilken tilnærming han vil ha til samtalene.

Natt til lørdag sa Zelenskyj i en videotale at det var på tide at fredssamtalene mellom de to landene for alvor starter.

Truss sier hun er svært skeptisk til samtalene og at det ikke har blitt lagt noen seriøse forslag på bordet. I tillegg sier hun at det har vært observert forsøk fra russernes side på å skape rom for å omgruppere styrkene.