Rapport: Branner i USA vil bli større og vanligere

Branner vil bli mer utbredt i USA fremover, ifølge forskningsrapport. Her fra en brann i Nord-Carolina tidligere i mars i år. Arkivfoto:

NTB

Skog- og lyngbranner har blitt større og mer utbredt i USA siden år 2000, og det vil fortsette fremover, ifølge forskningsrapport.

Disse brannene har spredt seg til nye områder og påvirker land som tidligere ikke har vært utsatt, ifølge studien publisert i tidsskriftet Science Advances.

Forskere fra blant annet University of Colorado Boulder har undersøkt satellittbilder og data fra mer enn 28.000 branner som oppsto mellom 1984 og 2014.

Resultatene viser at det har oppstått flere branner de siste 13 årene enn de to foregående tiårene. På vest- og østkysten av USA har brannraten nesten doblet seg, mens den er firedoblet i Great Plains-området, øst for Rocky Mountains.