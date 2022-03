Zelenskyj: – Det er tid for seriøse fredsforhandlinger

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier til Russland at det er på tide å snakke sammen. Her fra da han talte til den tyske nasjonalforsamlingen torsdag. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Det er på tide at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina for alvor starter, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale.

– Jeg vil gjerne at alle hører etter – særlig i Moskva. Tiden er inne for et møte. Det er tid for å snakke sammen. Det er på tide å gjenopprette territoriell integritet og rettferdighet for Ukraina, sier Zelenskyj.

Oppfordringen til meningsfulle fredssamtaler «uten utsettelser» med Russland kom i en videotale natt til lørdag, melder blant andre nyhetsbyrået Reuters og BBC.

Foreløpig har fredssamtalene foregått på lavere nivå mellom russiske og ukrainske delegasjoner.

– Dette er Russlands eneste sjanse til å redusere skadene av egne feil, sa Zelenskyj og la til en advarsel:

– Ellers vil Russlands tap bli så store at det kommer til å ta flere generasjoner å gjenoppbygge landet.

Russlands president Vladimir Putin anklager på sin side Ukraina for å trenere fredssamtalene. I en telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz sa Putin at Ukraina kommer med urealistiske forslag i fredssamtalene.