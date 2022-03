Assad på besøk hos Emiratenes mektigste

Syrias president Bashar al-Assad snakker med Abu Dhabis mektige kronprins Mohammed bin Zayed i Abu Dhabi, bildet er publisert av den syriske presidentens kontor. Foto: Syrian Presidency Facebook page via AP / NTB

NTB

President Bashar al-Assad har besøkt Dubai og Abu Dhabi. Det er Assads første besøk til et arabisk land siden konflikten i Syria brøt ut i 2011.

Assad ble ønsket velkommen av Abu Dhabis mektige kronprins Mohammed bin Zayed al-Nahyan, i hans palass. De to diskuterte «broderlige relasjoner» mellom de to landene og «fred» i Midtøsten, ifølge det statlige emiratiske nyhetsbyrået WAM.

Syria ble utvist fra Den arabiske liga og boikottet av sine naboland etter at konflikten brøt ut i 2011.

Krigen i Syria har kostet en halv millioner mennesker livet, de fleste i angrep fra regjeringsstyrker og deres allierte, både russiske og iranske styrker, samt en rekke militsgrupper.

Over 13 millioner på flukt

Krigen har drevet halvparten av landets befolkning på flukt. Store deler av Syria er ødelagt, og gjenoppbygging vil koste titalls milliarder dollar.

Besøket i Emiratene er det tydeligste signalet hittil på at den arabiske verden er villig til å gjenoppta samarbeidet med Assad etter langvarig isolasjon. Samtidig skjer det med krigen i Ukraina som bakteppe, der Assads viktigste allierte Russland fortsetter sine angrep på ukrainske byer. Syria støttet den russiske invasjonen 24. februar og anklaget Vesten for å ha framprovosert den.

Opprøret mot Assad startet med fredelige demonstrasjoner 15. mars 2011, men eskalerte senere til full borgerkrig mellom regimet og en rekke opprørsgrupper, flere av dem støttet av andre land i regionen.

Russisk støtte

Både arabiske og vestlige land ga Assad hovedansvaret for at konflikten ble stadig verre og støttet opposisjonen i de første årene. Gjentatte ganger i løpet av krigen ble Assads styrker anklaget for krigsforbrytelser og kjemiske angrep mot sivile.

I møtet med Assad uttrykte Emiratenes mektige kronprins håp om at «besøket vil bli starten på fred og sikkerhet for Syria og hele regionen», ifølge WAM.

Da Russland i 2015 kom Assad til unnsetning, endret det krigens gang, og regjeringsstyrker gjenerobret gradvis kontrollen over store deler av landet – også med militærstøtte fra Iran.

Felles interesser

Siden har arabiske land rykket stadig nærmere en gjenopptakelse av forbindelsene til Assad. En viktig motivasjon for landene med hovedsakelig sunnimuslimsk befolkning, er å demme opp for den økende innflytelsen fra Iran, som styres av sjiamuslimer.

Assad orienterte kronprinsen om den siste utviklingen i Syria, og de to diskuterte felles interesser i den arabiske verden, heter det videre. Kronprins Mohammed bin Zayed regnes som de facto leder av Emiratene, som for tiden har det roterende presidentskapet i FNs sikkerhetsråd.

Den syriske presidentens kontor sier via sosiale medier at Assad fredag også møtte sjeik Mohamed bin Rashid al-Maktoum. Han er visepresident og statsminister i Emiratene og dessuten hersker av Dubai. De to diskuterte en utvidelse av bilaterale forbindelser, heter det.

Kritikk fra USA

Assad har knapt forlatt hjemlandet siden krigen brøt ut – han har bare besøkt Russland og Iran. Sistnevnte har gitt den syriske regjeringen milliarder av dollar i bistand i tillegg til å bidra med krigere.

Emiratene gjenåpnet sin ambassade i Syria i slutten av 2018, men forholdet forble kjølig. I fjor høst fløy den emiratiske utenriksministeren til Damaskus for å møte Assad, det første besøket siden 2011.

Den gang fikk Emiratene kritikk fra sin nære partner USA, som sa at de ikke ville støtte noen normalisering av forholdet til Assads regjering.

Syrias økonomi er hardt rammet av strenge vestlige sanksjoner, og Assad kan tjene på å styrke forholdet til Emiratene. Den oljerike golfstaten huser tusenvis av syriske arbeidere som sender penger hjem til sine slektninger.