Belgia utsetter nedleggelse av atomkraftverk i ti år

Belgias statsminister Alexander De Crood sier forlenget drift ved de to atomkraftverkene vil styrke landets uavhengighet fra fossile brennstoff i et turbulent geopolitisk miljø. Foto: John Thys / pool via AP / NTB

NTB

Belgia vil fortsette å bruke kjernekraft ti år lenger enn planlagt, opplyser statsminister Alexander De Croo. Årsaken er frykt for energiforsyningen.

Ukraina-krigen har gjort at Europa ser seg om etter alternativer til russisk gass. Beslutningen som ble kunngjort av Belgias statsminister sent fredag kveld, betyr at landets to atomkraftverk skal være i drift til utgangen av 2035.

– Forlengelsen vil styrke vårt lands uavhengighet fra fossile brennstoff i et turbulent geopolitisk miljø, sier statsministeren.

Det er ti år lenger enn planlagt. Myndighetene vedtok allerede i 2003 å stenge de to kraftverkene med til sammen sju reaktorer. Tihange 3 ligger i nærheten av den tyske grensa, mens Doel 4 ligger ved Antwerpen. Over halvparten av strømmen som ble brukt i Belgia i 2021, kom fra kjernekraft, ifølge nettleverandøren Elia.

Fredagens plan kom etter lange møter i regjeringen. De Croo insisterer på at avgjørelsen kommer til å gi landet energitrygghet etter flere års debatt om atomkraftverkenes rolle.

– Altfor lenge har landet vårt manglet en visjon. Det har ført til usikkerhet. Planen vi har lagt fram i dag, er et svar på denne manglende visjonen.

Det er også tiltakende debatt i nabolandet Tyskland, Europas største økonomi, om å revurdere nedstengingen av landets kjernekraftverk. Men landets folkevalgte støtte forrige uke vedtaket om å stenge ned atomreaktorene tross rekordhøye strøm- og gasspriser.

Europeiske land jobber på spreng for å finne alternativer til russisk energiforsyning. Russland leverer 40 prosent av gassen Europa trenger.