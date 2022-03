Putin anklaget Ukraina for krigsforbrytelser i samtale med Macron

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt til Russlands president at han er «ekstremt bekymret» over situasjonen i beleirede Mariupol.

Macrons kontor bekrefter at presidenten snakket med Vladimir Putin i telefonen fredag. Mens Macron uttrykte bekymring over situasjonen i den ukrainske havnebyen som har vært under russisk beleiring i flere uker, rettet Putin anklager mot Ukraina.

– Oppmerksomheten ble rettet mot de tallrike krigsforbrytelsene som begås daglig av ukrainske sikkerhetsstyrker, sa Kreml om samtalen.

– Spesielt massive rakett- og artilleriangrep mot byene i Donbas, heter det videre.

Donbas kontrolleres av prorussiske styrker og har hovedsakelig russiskspråklig befolkning.

Gjør alt

Putin hevdet videre at Russland gjør alt de kan for å unngå sivile tap i Ukraina, også ved å organisere såkalte humanitære korridorer for evakuering.

Macron og Putin diskuterte også de pågående forhandlingene mellom Russland og Ukraina for å få en slutt på krigen, noe Kreml beskrev som et «fransk initiativ».

Macron har spilt en ledende rolle i å forsøke å dempe krisen gjennom diplomati. Han har både møtt Putin personlig i Moskva, og snakket med ham i telefonen et titall ganger siden konflikten startet.

Ekstrem bekymring

Fredagens samtale varte i rundt 70 minutter, og Macron uttrykte «ekstrem bekymring» over Mariupols skjebne. Byen har de siste dagene vært gjenstand for intenst bombardement.

Den franske presidenten ba om at beleiringen oppheves og at det gis humanitær tilgang til byen, opplyser Macrons kontor. Han ba også om at det innføres «konkrete og verifiserbare tiltak» for å sikre at byens befolkning er trygg.

Macron krevde også på ny «umiddelbar respekt for en våpenhvile», ifølge presidentpalasset i Paris.