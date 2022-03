Ingen skal være drept i bombet teater, ifølge myndighetene i Mariupol

Ingen ble drept i angrepet mot en teaterbygning i Mariupol, der over 1.000 mennesker skal ha oppholdt seg i et tilfluktsrom, ifølge byrådet i den ukrainske byen.

NTB

Det russiske angrepet mot et teater i Mariupol, der sivile hadde søkt tilflukt i et bomberom, ser ikke ut til å ha krevd menneskeliv, ifølge byrådet.

– Ifølge foreløpig informasjon er det ingen døde. Men det foreligger informasjon om at én person ble alvorlig skadd, skriver byrådet i Mariupol på Telegram.

Rundt 130 skal være reddet ut av bygningen etter onsdagens angrep, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet fredag at det fortsatt befant seg hundrevis av mennesker i ruinene.

Den ukrainske nasjonalforsamlingens ombudskvinne for menneskerettigheter, Ludmyla Denisova, hevdet at over 1.300 mennesker fortsatt befant seg i tilfluktsrommet, to dager etter angrepet.