Expressen: Minst 45 drept i angrep mot militærleir i Mykolajiv

NTB

Minst 45 ukrainske soldater ble drept i et flyangrep mot en militærleir i Mykolajiv fredag morgen, ifølge Expressens journalist og fotograf på stedet.

Magnus Falkehed og Niclas Hammarström var selv vitne til at rundt 30 drepte ble hentet ut av ruinene etter angrepet, og Hammarström tvitret fredag ettermiddag at angrepet kostet minst 45 liv og at redningsarbeidet fortsatte.

Ifølge den svenske avisas utsendte reportere fant angrepet mot militærleiren i bydelen Soljani sted i 6-tiden lokal tid fredag, og to russiske fly skal da ha sluppet minst fem bomber over kasernene i leiren.

De dramatiske bildene viser et stort antall drepte og sårede.

Havnebyen Mykolajiv ligger ved Svartehavet og har vært utsatt for massive russiske angrep de siste ukene.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) opplyste torsdag at de har bevis for at russiske styrker ved minst tre anledninger denne måneden har brukt klasebomber mot mål i byen, der det bor rundt 500.000 mennesker.