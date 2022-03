Xi: Kina og USA har felles ansvar for fred i verden

President Joe Biden hadde fredag en videosamtale med Kinas president Xi Jinping, der Russlands invasjon av Ukraina var det sentrale temaet. Dette bildet er fra en videosamtale de to presidentene hadde i november. Foto: AP / NTB

NTB

Kinas president Xi Jinping understreket under fredagens videosamtale med USAs president Joe Biden at krig ikke er i noens interesse.

– Relasjonene mellom stater kan ikke ende opp med militær fiendskap, sa den kinesiske presidenten ifølge den statlige kringkasteren CCTV.

– Fred og sikkerhet er de mest verdifulle skattene vi har, sa den kinesiske presidenten, som understreket at USA og Kina har et felles ansvar for å sikre fred i verden.

Biden forsøkte under den 1 time og 50 minutter lange videosamtalen å overtale Xi til å slutte rekke med vestlige land og legge press på Russland for å få en slutt på krigen i Ukraina, ifølge Det hvite hus.

Hva som ellers ble sagt under samtalen mellom de to, som var den første siden november i fjor, er ikke kjent.

Advarer Kina

Før fredagens samtale ble det fra amerikansk side opplyst at Biden ville advare Xi mot å støtte Russland militært, og at han også ville gjøre det klart at Kina vil måtte betale en høy pris dersom de hjelper president Vladimir Putin til å omgå internasjonale sanksjoner.

Ifølge USA har Russland bedt Kina om både militærhjelp og økonomisk støtte helt siden invasjonen av Ukraina startet, men dette avvises av både Kina og Russland.

Kritiserer våpenstøtte

Kina har ikke fordømt Russlands invasjon av Ukraina, men Xi har gitt uttrykk for sterk bekymring og uttrykt støtte til Ukrainas suverenitet.

Før fredagens videosamtale kritiserte en talsmann for Kinas utenriksdepartement USAs våpenstøtte til Ukraina.

– Hva er det sivilbefolkningen i Ukraina trenger mest, er det mat og soveposer, eller er det maskingevær og artilleri? Det er et enkelt svar på dette spørsmålet, sa Zhao Lijian.