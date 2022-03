Putin hyllet russiske soldater foran en fullsatt stadion

Putin insisterte på at handlingene i Ukraina er nødvendige for å hindre folkemord.

NTB

Fredag holdt Russlands president Vladimir Putin en tale til et fullsatt stadion i Moskva. Men russiske TV-seere fikk ikke med seg hele.

Mens presidenten var midt i en setning gikk TV-overføringen plutselig over til et klipp fra et annet tidspunkt i det store folkemøtet, der det ble spilt patriotisk musikk. Slike avbrudd er svært uvanlige på statlig russisk TV.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har imidlertid fått en forklaring fra Putins talsmann, Dmitrij Peskov:

– Det var et teknisk problem med serveren, sier Peskov ifølge RIAs Telegram-kanal.

Feiret Krim-annektering

Arrangementet på Luzjniki-stadion i Moskva var en feiring av årsdagen for Russlands annektering av Krim i 2014.

Ifølge politiet i Moskva var det mer enn 200.000 publikummere til stede, skriver AP. Mange av dem holdt det russiske flagget og bannere med bokstaven Z, som er blitt et symbol for støtte til invasjonen av Ukraina.

– For Russland, for seier, ropte publikum, mens Putin sto under et skilt med teksten «For en verden uten nazisme.»

En rekke Putin-vennlige kjendiser deltok også med sanger og innslag. Blant dem den kjente sangeren Oleg Gazmanov som sang låten «Skapt i USSR» som åpner med «Ukraina, Krim, Hviterussland og Moldova, er alle en del av mitt land».

Det var proppfullt inne på Luzjniki stadion da russiske OL-helter ble hyllet før Vladimir Putins tale. Les mer Lukk

Hyllet samholdet

Under seansen snakket også Putin om krigen i Ukraina, som det fremdeles er forbudt å omtale som «krig» i Russland, og hyllet soldatene.

– De står skulder ved skulder, hjelper og støtter hverandre, sa Putin til publikum og påpekte at landet ikke har sett et lignende samhold på veldig lenge.

Han parafraserte også Bibelen med å si at det ikke finnes noen større kjærlighet enn å ofre sjelen for sine venner. Deretter insisterte han i talen, som varte i fem minutter, på at handlingene i Ukraina er nødvendig for å hindre folkemord. Det er en påstand som blankt avvises blant annet av ledere verden rundt.

Under showet ble også flere russiske OL-helter vist fram før Putin gikk på scenen. Blant stjernene på scenen var Aleksandr Bolsjunov som plukket med seg tre gullmedaljer i langrenn under Beijing-lekene forrige måned.

– Til våre russiske idrettshelter, tusen takk! Tusen takk for deres seirer, sa konferansieren for Putin-showet, ifølge VG.