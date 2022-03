Russisk TV-demonstrant sier opp jobben

Her viser Marina Ovsjannikova frem plakaten sin på direktesendt russisk TV mandag kveld. Foto: Skjermdump Channel One

NTB

Den russiske journalisten Marina Ovsjannikova, som ble verdenskjent for en plakatprotest på statseide Kanal 1 mandag, sier opp jobben i kanalen.

Det bekrefter hun i et intervju med den franske nyhetskanalen France 24.

Hun sier også at hun blir i Russland sammen med familie og venner.

Under hovedsendingen til nyhetsprogrammet Vremja på Kanal 1 mandag kveld brøt Ovsjannikova inn bak nyhetsoppleseren med en plakat der hun ba om at krigen stanses, og oppfordret publikum til ikke å tro på det de hørte.

Ovsjannikova jobbet som produsent for Vremja. Hun har allerede blitt bøtelagt for en video hun la ut i sosiale medier tidligere, men venter fortsatt på at retten skal behandle TV-opptrinnet.