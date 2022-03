Ekspert: Dette kan være tegn på Putins desperasjon

Russland er klare for en «selvrensing», hevdet Vladimir Putin onsdag kveld. Et tegn på desperasjon? spør retoriker Kjell Terje Ringdal.

Onsdag, under et TV-sendt regjeringsmøte, kom president Vladimir Putin med en kraftig advarsel til russiske «forrædere».

– Ethvert folk, og i hvert fall det russiske folket, vil alltid kunne skille ekte patrioter fra avskum og forrædere, og spytte dem ut som insekter som tilfeldigvis fløy inn munnen vår, skal Putin ha sagt til ministrene sine, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Putin hevdet Russland er modent for en «selvrensing».

Den avskrekkende talen har fått flere til å reagere. Den russiske opposisjonspolitikeren Mikhail Kasianov, som var Putins første statsminister tidlig på 2000-tallet, har fordømt presidentens uttalelser. Tidligere KGB-agent og spion Jack Barsky har også kommentert talen, som han opplever som skremmende.

Les også: Reagerer på Putins krigføring: – Noe man ikke gjør midt i en krig

Et tegn på desperasjon?

Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, og underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public relation. Han er også foredrags- og kursholder med retorikk og effektiv formidling som tematikk.

Ringdal mener Putins tale er desperat retorikk.

– Det vi hører er en statsleder som har åpnet dørene ned til de svarteste delene av Putins politiske krypkjeller. Dette er syk språkbruk, og kanskje et tegn på Putins desperasjon, sier Ringdal til ABC Nyheter.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

– Denne retorikken ser vi ikke bare hos Putin, men også veldig mange andre, hvis man ser på hvordan politikk fremmes i slike programmer, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Les mer Lukk

– En krigserklæring

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) er ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Han er enig med Kjell Terje Ringdal om at Putins «syke» språkbruk kanskje er et tegn på desperasjon, og er noe overrasket over Putins giftige tale.

– Når man må forholde seg til en operasjon som ikke går som planlagt, vil man kanskje se etter utgangsmuligheter, ikke mer krig. Denne uttalelsen kan tolkes som en krigserklæring mot de russerne som ikke deler Putins visjon, sier Godzimirski til ABC Nyheter.

Les også: Støre la fram Ukraina-plan: – Krisen kan sette oss på en historisk prøve

– Hans største frykt

Likevel minner Godzimirski om at Putin er kjent for å komme med til dels krasse og aggressive kommentarer. Han mener Putin bruker dette språket for å skape klare skillelinjer mellom dem som støtter ham og dem som er imot ham.

– Vi må huske at debatten i Russland har helt andre dimensjoner enn i Norge. Denne retorikken ser vi ikke bare hos Putin, men også veldig mange andre, hvis man ser på hvordan politikk fremmes i slike programmer, sier han og fortsetter:

– Det er mye som skjer rundt Putin nå. Kanskje han føler seg truet av noen eller noe. Putin har mange ganger sagt at Russland ikke kan ødelegges utenfra, bare fra innsiden. Dette er hans største frykt, sier Godzimirski.