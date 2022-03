Ukraina: Russiske krysserraketter traff flyverksted

En røyksky stiger opp etter eksplosjonen i Lviv, vest i Ukraina, fredag. Ifølge byens ordfører ble et område nær flyplassen angrepet med krysserraketter.

NTB

Russiske krysserraketter skutt ut fra fly over Svartehavet traff fredag et vedlikeholdsanlegg ved flyplassen i Lviv, ifølge ukrainske myndigheter.

Ordføreren i byen vest i Ukraina, nær den polske grensen, opplyser at selve flyplassen ikke ble truffet. Det er et vedlikeholdsanlegg for fly som ble rammet, sier ordfører Andriy Sadovy ifølge Sky News.

Det ukrainske luftforsvaret skriver på Facebook at det sannsynligvis var seks krysserraketter som ble skutt mot byen fra russiske fly over Svartehavet. Ifølge dem ble imidlertid to av de seks skutt ned, melder CNN.

Bilder viser røykskyer som stiger opp fra et område ved Lviv flyplass. Det er ikke meldt om dødsfall.

VG skriver at deres journalister i byen hørte flyalarmen, før det var flere eksplosjoner like etter klokken 7 lokal tid. De skal så ha sett kraftig røyk nær sentrum av byen, skriver avisa.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters melder den ukrainske TV-stasjonen Ukraine 24 at det har vært minst tre eksplosjoner vest i byen.

Lviv ligger omtrent 80 kilometer fra grensen til Polen. Fram til nå har det vært relativt rolig her sammenlignet med andre byer i Ukraina, men sist søndag rammet et russisk angrep en militærbase i området. Minst 35 ble drept og over 100 såret. Det skal blant annet ha vært utenlandske instruktører til stede på Javoriv-basen da den ble angrepet.

Det er også her mange flyktninger fra øst i landet har ankommet.