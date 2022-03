Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 18. mars:

* Det meldes fredag morgen om eksplosjoner i Lviv vest i Ukraina, blant annet av VG, som har journalister i byen. De opplyser at de hørte flyalarmen, før flere eksplosjoner. Det skal være kraftig røyk.

Ifølge Reuters melder den ukrainske TV-stasjonen Ukraine 24 at det har vært minst tre eksplosjoner vest i byen. På Telegram skal TV-stasjonen angivelig ha publisert en video av en soppformet røyksky som stiger til værs.

* Kinesiske og russiske representanter møttes torsdag, dagen før Kinas president Xi Jinping skal snakke med USAs president Joe Biden om krigen i Ukraina. Cheng Guoping, som ifølge BBC er kommissær for utenriks- og sikkerhetssaker ved det kinesiske utenriksdepartementet, møtte den russiske ambassadøren Andrej Denisov.

De to hadde en grundig samtale om synspunkter, blant annet om relasjonen mellom de to landene og globalt antiterrorsamarbeid, heter det i en uttalelse fra departementet. Ukraina er ikke nevnt i uttalelsen, men kinesisk UD skriver at «verden har gått inn i en periode med turbulens og endring», og at Kina og Russland må styrke samarbeidet i møte med den «sørgelige globale antiterror-situasjonen».

* Logistiske problemer fortsetter å sinke Russlands «vaklende» invasjon av Ukraina, mener det britiske forsvaret. Motvilje mot å velge mer utfordrende ruter, manglende kontroll over luftrommet og begrensede muligheter til å legge broer hindrer Russland fra å effektivt forsyne styrkene sine med grunnleggende og essensielle ting som mat og drivstoff, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin daglige etterretningsrapport om krigen i Ukraina.

– Uavbrutte ukrainske motangrep tvinger Russland til å omdirigere store mengder styrker for å forsvare egne forsyningslinjer. Dette går hardt ut over Russlands offensive potensial, heter det videre.

* Russiske styrker retter i økende grad angrep mot sivile mål i Ukraina, ifølge den amerikanske regjeringen.

– Vi har sett en økning i angrep mot sivil infrastruktur, sivile mål, sa en høytstående amerikansk tjenesteperson i Pentagon til nyhetsbyrået DPA. FN hadde 15. mars registrert 726 drap på sivile, blant dem 52 barn, siden krigen brøt ut 24. februar. 1.174 var såret. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

* Det ukrainske forsvaret sier de har innledet en operasjon med mål om å få drevet russiske styrker ut fra utkantene av hovedstaden Kyiv. Oleksandr Pavljuk, som leder det regionale forsvaret i Kyiv, sa til ukrainsk TV sent torsdag at det er «motstand fra fienden», melder det ukrainske nyhetsbyrået Unian.

Russiske enheter er i bevegelse, la han til, men sa at han ikke kunne komme med flere detaljer fordi operasjonen er pågående. Pavljuk kalte situasjonen i Kyiv-regionen for vanskelig, men «kontrollerbar», før han la til at det er vanskelig å komme med spådommer.

* Japan fryser kontoene til flere russiske statsborgere og organisasjoner som reaksjon på krigføringen i Ukraina, melder nyhetsbyrået Kyodo. Blant dem som er underlagt de siste sanksjonene, er sjefen for den militære etterretningstjenesten GRU og den statlige våpenleverandøren Rosoboronexport.

Til sammen har Japan nå innført sanksjoner mot 95 russiske individer og grupper etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar. Også Australia utvidet sine sanksjoner mot Russland i natt.