Kinesisk diplomat møtte Russlands ambassadør

NTB

Kinesiske og russiske representanter møttes torsdag, dagen før Kinas president Xi Jinping skal snakke med USAs president Joe Biden om krigen i Ukraina.

Cheng Guoping, som ifølge BBC er kommissær for utenriks- og sikkerhetssaker ved det kinesiske utenriksdepartementet, møtte den russiske ambassadøren Andrej Denisov.

De to hadde en grundig samtale om synspunkter, blant annet om relasjonen mellom de to landene og globalt antiterrorsamarbeid, heter det i en uttalelse fra departementet.

Ukraina er ikke nevnt i uttalelsen, men kinesisk UD skriver at «verden har gått inn i en periode med turbulens og endring», og at Kina og Russland må styrke samarbeidet i møte med den «sørgelige globale antiterror-situasjonen».

USA frykter at Kina vil støtte Russland i krigen, og har hevdet at Russland har spurt Kina om militær og økonomisk hjelp med invasjonen av Ukraina. Flere medier har fått opplyst av amerikanske diplomatkilder at USA har grunn til å tro at Kina har antydet at de kan være åpne for å hjelpe til, men både Kina og Russland nekter for at Moskva har bedt Beijing om bistand.

Amerikanerne har varslet at Biden fredag vil advare Xi mot å hjelpe Russland. Store deler av det internasjonale samfunnet har stått sammen om fordømmelsen av den russiske invasjonen, men Kina har latt være.

Samtidig har kineserne beskyldt USA og Nato for å legge opp til mer geopolitisk spenning gjennom østlig ekspansjon.