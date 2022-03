Moderna søker om godkjennelse for en fjerde vaksinedose i USA

Legemiddelselskapet Moderna ber det amerikanske legemiddeltilsynet FDA om godkjennelse for å tilby en fjerde dose av sin koronavaksine til alle voksne. Foto: Rogelio V. Solis / AP/ NTB

Legemiddelselskapet Moderna ber det amerikanske legemiddeltilsynet FDA om godkjennelse for å tilby en fjerde dose av sin koronavaksine til alle voksne.

Søknaden er bredere enn den fra rivalen Pfizer, som tidligere denne uka ba om godkjennelse for å tilby en fjerdedose til amerikanere som er 65 år og eldre.

I en pressemelding skriver selskapet at det er for å gi smittevernetaten CDC og helsetjenester fleksibilitet til å bestemme hva som vil være «passende bruk» av en andre påfyllingsdose av mRNA-vaksinen.

Amerikanske myndigheter har startet arbeidet for å kunne levere ytterligere påfyllingsdoser for å forsterke vaksinenes effektivitet mot sykdom og dødsfall som følge av covid-19. Det hvite hus har bedt Kongressen om å «umiddelbart» godkjenne finansiering av kjøp av ytterligere doser koronavaksine, enten til påfylling eller av vaksiner som er spesifikt utarbeidet for å virke mot utvalgte koronavarianter.