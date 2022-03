USA: Russland angriper i økende grad sivile mål i Ukraina

Et bombekrater etter et russisk angrep i sentrum av byen Kharkiv øst i Ukraina. Russiske styrker retter i økende grad angrep mot sivile mål i landet, ifølge den amerikanske regjeringen. Foto: Pavel Dorogoj / AP / NTB

NTB

Russiske styrker retter i økende grad angrep mot sivile mål i Ukraina, ifølge den amerikanske regjeringen.

– Vi har sett en økning i angrep mot sivil infrastruktur, sivile mål, sa en høytstående amerikansk tjenesteperson i Pentagon til nyhetsbyrået DPA torsdag.

FN hadde 15. mars registrert 726 drap på sivile, blant dem 52 barn, siden krigen brøt ut 24. februar. 1.174 var såret. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Samtidig er moralen til de russiske styrkene på vei nedover flere steder, la tjenestepersonen til.

– Vi har ikke innsikt om hver eneste enhet og hver posisjon. Men vi har definitivt plukket opp anekdotiske indikasjoner på at moralen ikke er høy i flere enheter, sa han. Tjenestepersonen understreket videre at det er verdt å merke seg at det russiske forsvaret angivelig vurderer å hente inn forsterkninger.

Det blir observert pågående russisk flåteaktivitet ved havnebyen Odesa sørvest i Ukraina, men det er ingen umiddelbare tegn på et forestående angrep fra havet, ifølge DPA-kilden.