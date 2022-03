FN-ekspert: Minst 280 mennesker henrettet i Iran i fjor

NTB

Iran henrettet minst 280 mennesker i 2021, ifølge tall presentert av FNs spesialrapportør.

Spesialrapportøren for Iran la fram sin rapport for FNs menneskerettighetsråd torsdag.

– I 2021 ble minst 280 personer, blant dem minst ti kvinner, henrettet, sa Javaid Rehman.

Den uavhengig eksperten har også fått opplysninger om at minst tre personer som var dømt for forbrytelser begått da de var under 18 år, ble henrettet i 2021.

Over 80 av dem som ble straffet med døden, var dømt for narkotikalovbrudd, sammenlignet med 25 året før. Også antall henrettelser av personer med minoritetsbakgrunn økte, ifølge Rehman. Over 40 balutsjere og over 50 kurdere ble henrettet, opplyser han.