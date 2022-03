Blinken: Biden kommer til å advare Xi

USAs utenriksminister Antony Blinken i bakgrunnen under en tale fra president Joe Biden onsdag.

NTB

USAs president Joe Biden kommer til å advare Kina mot å gi militær bistand til Russland når han snakker med Xi Jinping, ifølge utenriksminister Antony Blinken.

– President Biden skal snakke med president Xi i morgen, og han vil gjøre det klart at Kina vil bære ansvaret for enhver handling det foretar til støtte for Russlands aggresjon. Og vi vil ikke nøle med å påføre kostnader, sa Blinken torsdag.