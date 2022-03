Blinken anklager Russland for krigsforbrytelser

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken anklager Russland for å begå krigsforbrytelser gjennom angrep på sivile i Ukraina.

– Å med hensikt rette angrep mot sivile er en krigsforbrytelse. Etter all ødeleggelse de siste par ukene, synes jeg det er vanskelig å konkludere med at russerne gjør noe annet enn det, sier Blinken tre uker etter at Russland invaderte nabolandet.

USAs president Joe Biden kalte onsdag Russlands president Vladimir Putin en krigsforbryter. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke gjøre det samme og viser til at domstolen i Haag skal vurdere om det nå begås krigsforbrytelser i Ukraina.