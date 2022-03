Kadyrov hevder tusen tsjetsjenske frivillige er på vei til Ukraina

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrovs regime er av menneskerettsorganisasjoner blitt anklaget for vilkårlige pågripelser og menneskerettsbrudd, inkludert bestillingsdrap. Les mer Lukk

NTB

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov sier at tusen tsjetsjenske frivillige setter kursen for Ukraina for å kjempe på russisk side.