Rapport: Dårlig fremkommelighet for russiske styrker

NTB

De russiske styrkene i Ukraina sliter med å ta seg fram i terrenget. Avhengigheten av veinettet forsinker fremdriften, ifølge en britisk etterretningsrapport.

Den utstrakte bruken av veinettet viser at russerne vegrer seg for å bevege seg i terrenget, heter det i den daglige oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet. De påpeker at ukrainske styrkers ødelegging av broer har vært viktig for å bremse den russiske fremrykkingen.

Rapporten sier ukrainerne har vært flinke til å utnytte manglende russisk manøvrerbarhet til å motarbeide offensiven og påføre angriperne store tap.

I tillegg hemmes russerne av at de ikke har klart å etablere herredømme over luftrommet og dermed ikke kan bruke luftstyrkene sine effektivt.