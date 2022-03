Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til onsdag 16. mars:

* USAs president Joe Biden vil kunngjøre en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina i dag, opplyser kilder til flere medier. Midlene kommer på toppen av 200 millioner dollar som ble sendt i helga, og dermed vil det totalt være lovet en milliard dollar i bistand den siste uka.

Summen tilsvarer rundt 9 milliarder kroner. Det var Wall Street Journal som først meldte om bistandsmidlene. Ukraina har bedt om jagerfly og at det opprettes en flyforbudssone over landet, men disse ønskene blir angivelig ikke oppfylt.

* Det ukrainske forsvaret har ødelagt flere russiske militærhelikoptre ved den internasjonale flyplassen i Kherson, viser satellittbilder fra Planet Labs. På bilder, som er verifisert av CNN, kan man se store skyer av svart røyk og flere helikoptre som står i brann. Det dreier seg om minst tre helikoptre.

CNN skriver at angrepet er det mest skadelige blant dem som det er kjent at det ukrainske forsvaret har gjennomført mot russiske helikoptre i krigen. Militære kjøretøy i nærheten av flyplassen skal også ha blitt truffet.

* Ukrainske styrker slo tirsdag kveld tilbake et russisk angrep mot Kharkiv, sier myndighetene i regionen. De russiske styrkene skal ha forsøkt å storme byen fra en forstad halvannen mil nordover, sier guvernør Oleh Synebugov.

Ukrainske styrker var i stand til å «presse fienden bak forbi deres tidligere posisjon», skriver han på Telegram. Han kaller det for et «skammelig nederlag». Det har ikke kommet opplysninger om tap på noen av sidene. Etter at mørket falt på tirsdag kveld, fortsatte russiske styrker med artilleriangrepene mot byen.

* Russiske styrker har inntatt et sykehus i Mariupol og holder rundt 500 mennesker som gisler, ifølge Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko. Han sier at russiske styrker drev rundt 400 mennesker fra nabobygg inn på sykehuset.

På Telegram skriver han at rundt 100 leger og pasienter også antas å være på sykehuset. Ifølge Kyrylenko bruker styrkene dem inne i sykehuset som menneskelige skjold, og de tillater ingen å dra.

– Det er umulig å forlate sykehuset. De skyter mye, sier han.

* Det ble uttrykt forsiktig optimisme fra ukrainsk hold etter tirsdagens samtaler med Russland. En av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere sa at Russland ikke lenger stiller krav om at Ukraina må overgi seg, mens en annen sa at det er rom for kompromisser.

Zelenskyj selv sa at de russiske kravene begynte å bli mer realistiske.

* Det har kommet meldinger om flyalarm og eksplosjoner i flere byer, blant dem Kyiv.

* Polen ber om at det utstasjoneres Nato-ledede fredsstyrker i Ukraina. Nato har flere ganger slått fast at det er uaktuelt å sende soldater til landet. Det trengs et fredelig Nato-oppdrag med «beskyttelse fra væpnede styrker», sier visestatsminister Jaroslaw Kaczynski.

– Dette kan ikke være et ubevæpnet oppdrag. Det må jobbe for å tilby humanitær og fredelig bistand, sier han videre.

* Zelenskyj la sent tirsdag kveld ut en video på Telegram der han satt sammen med Polens statsminister Mateusz Morawiecki, tsjekkiske Petr Fiala og slovenske Janez Jansa og andre møtedeltakere i et rom uten vinduer.

– Besøket deres til Kyiv i denne vanskelige tida for Ukraina er en sterk støtteerklæring. Vi setter virkelig pris på det, sier Zelenskyj i videoen.