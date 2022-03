Pfizer vil gi eldre amerikanere en fjerde vaksinedose

Pfizer og Biontech ber amerikanske helsemyndigheter om autorisasjon for å tilby en andre påfyllingsdose av selskapenes vaksine til folk over 65. Illustrasjonsfoto: Matt Rourke / AP / NTB

NTB

Pfizer og Biontech ber amerikanske helsemyndigheter om autorisasjon for å tilby en andre påfyllingsdose av selskapenes vaksine til folk over 65.

Tall fra Israel viser at eldre vil ha nytte av det, mener selskapene. Den nåværende anbefalingen er to vaksinedoser, etterfulgt av en påfyllingsdose for alle som er tolv år eller eldre.

Forslaget er at folk over 65 år blir tilbudt en fjerde dose. Det må vurderes av smittevernetaten CDC og mat- og legemiddeltilsynet FDA. Om det blir godkjent, er spørsmålet hvor lenge etter dose tre den fjerde dosen skal gis.