Sør-Korea melder om mislykket nordkoreansk oppskyting

NTB

Nord-Korea skjøt opp et uidentifisert prosjektil onsdag, men oppskytingen endte i fiasko, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Ifølge den sørkoreanske generalstaben skjedde oppskytingen fra hovedstadsområdet rundt klokka 9.30 onsdag.

Videre heter det at sørkoreansk og amerikansk etterretning analyserer detaljer fra oppskytingen som angivelig feilet, men det gis ikke flere opplysninger.

Meldingen om oppskytingen kommer mens det er mistanke om at Nord-Korea ville foreta oppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) som kan frakte atomvåpen, den mest åpenbare provokasjonen siden 2017.

USA og Sør-Korea meldte forrige uke at Nord-Korea testet et ICBM-system i de to siste oppskytingene.