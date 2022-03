Danmark vil ha nikotinfri framtid

NTB

Den danske regjeringen jobber for at ungdom ikke skal begynne å røyke. Målet at ingen som er født etter 2010, begynner med nikotinprodukter.

For å få til dette kan det blant annet vurderes et gradvis forbud mot salg av tobakk- og nikotinprodukter til dansker fra denne generasjonen, går det fram i et forslag til helsereform fra regjeringen.

Helseminister Magnus Heunicke la fram forslaget tirsdag. En «nikotinfri generasjon fra 2010» vil være en historisk milepæl på veien mot å forhindre sykdom og død, heter det fra Heunickes departement.

Forslaget om helsereform er etterlengtet og svært omfattende. I det foreslår også Mette Frederiksens regjering å øke alderen for kjøp av alkohol til 18 år.

I dag må man i Danmark være minst 16 for å kjøpe øl og 18 for å kjøpe brennevin med høyere alkoholprosent. Regjeringen peker på at dansk ungdom er blant Europas tyngste på flaska og at drikkekulturen har alvorlige konsekvenser.

Forslaget går nå videre til forhandlinger med de andre partiene i Folketinget.

I New Zealand har regjeringen et lignende mål. Der er planen å heve aldersgrensa for kjøp av sigaretter med ett år hvert år. Dermed vil newzealendere som er for unge når loven innføres, aldri få lov til å kjøpe sigaretter.