Sverige vil gjeninnføre id-sjekk på grensa

NTB

Sverige forventer stor tilstrømming av flyktninger fra Ukraina og vil gjeninnføre id-kontroll på grensa. Det gjøres unntak for alle som kommer fra Norge.

Den svenske regjeringen fremmer nå et lovforslag som innebærer at transportører må kontrollere identitetspapirer hos alle som ankommer Sverige med tog, skip eller buss fra utlandet. Slike regler fins alt for dem som kommer med fly.

Tilsvarende krav om id-sjekk på grensa ble også innført under den såkalte flyktningkrisen i 2015.

Ifølge det nye lovforslaget skal kravet tre i kraft 8. april og gjelde i seks måneder med mulighet til forlengelse. Det forutsetter tilslutning fra Riksdagen.

– Jeg tror at det hadde vært veldig bra å få dette på plass slik at vi kan få litt bedre kontroll på hvem som kommer og hvor mange, sier integrasjons- og migrasjonsminister Anders Ygeman.

Kravet om id-kontroll skal ikke gjelde for dem som kommer fra, eller som reiser via Norge, eller for personer under 18 år som er i følge med en forelder, ifølge Ygeman.