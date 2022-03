Zelenskyj erkjenner at Ukraina ikke kan bli med i Nato

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har ingen tro på Nato-medlemskap for landet.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj erkjenner tilsynelatende at landet aldri kan bli medlem av Nato.

– Ukraina er ikke Nato-medlem. Vi forstår det. Vi har i årevis fått høre at dørene var åpne, men vi har også hørt at vi ikke kunne få bli med. Dette er en sannhet som må erkjennes, sa Zelenskyj i en videokonferanse med militære ledere.

Ett av kravene Russland har stilt, er at Ukraina aldri blir medlem av Nato.

Både Ukraina og Nato har tidligere avvist dette kravet, og forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger slått fast at døren for medlemskap er åpen og at det må være opp til hvert enkelt land å avgjøre hvilken allianse de ønsker å være en del av.

Konstruktiv tone

Ukraina og Russland møttes tirsdag til en ny runde med forhandlinger, der tonen fra russisk side ifølge en av Zelenskyjs rådgivere var mer konstruktiv enn tidligere.

Ifølge Ihor Zjovkva stiller ikke Russland lenger krav om at Ukraina må overgi seg.

De ukrainske representantene er «moderat optimistiske» etter samtalene, sier Zjovkva, som understreker at et gjennombrudd i forhandlingene forutsetter at Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin møtes.

Rom for kompromiss

Et annet medlem av den ukrainske forhandlingsdelegasjonen, Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak er også forsiktig optimist etter tirsdagens videomøte.

– Vi fortsetter i morgen. Dette er en svært vanskelig og treg forhandlingsprosess. Det er grunnleggende motsetninger. Men det er absolutt rom for kompromisser, tvitrer han.

Russiske krav

Russland har også stilt krav om at Krim-halvøya, som ble annektert av Kreml i 2014, blir anerkjent som en del av Russland.

Putin krever også at utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk anerkjennes som uavhengige, og har stilt et noe mer uklart krav om at Ukraina «demilitariseres og avnazifiseres».