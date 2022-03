Stille før stormen i Odesa: – Vi har gjort Ukrainas moderby om til en festning

En ukrainsk soldat går gjennom sentrum av Odesa i Ukraina.

Over halvparten av innbyggerne i Ukrainas historiske by Odesa har allerede forlatt. Nå venter de som er igjen på at russiske soldater skal gå til angrep.