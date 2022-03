USA forlenger sanksjoner mot Lukasjenko

USA beskriver Aleksandr Lukasjenko som lederen for en korrupt regjering og forlenger sanksjonene mot den hviterussiske presidenten.

NTB

USA har fornyet godkjenningen av sanksjonene mot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og flere russiske forsvarstjenestemenn.

Tiltaket er en del av innsatsen for å straffe land som støtter Russlands invasjon av Ukraina.

– Med støtte fra sine allierte og partnere handler USA for å holde Russlands og Hviterusslands regjering ansvarlig for menneskerettsbrudd hjemme og utenfor landenes grenser, sier USAs utenriksminister Antony Blinken etter at sanksjonene ble fornyet tirsdag.

Fra Washington kom det nok en fordømmelse av Vladimir Putins «planlagte, uberettigede og uprovoserte krig mot Ukraina» og mot Lukasjenkos «støtte og tilrettelegging for den russiske invasjonen».

Lukasjenko har vært ilagt amerikanske sanksjoner siden 2006. USAs finansdepartement beskriver ham som «lederen for en korrupt regjering, hvis nettverk belønner hans nærmeste og regimet».