Tyskland styrker luftforsvaret sitt med 35 amerikanskproduserte jagerfly

Mandag bekreftet Tyskland at de vil styrke luftforsvaret sitt med 35 amerikanskproduserte F-35 jagerfly.

Planen er at F-35-flyene skal skifte ut de gamle Tornado-flyene, som per dags dato er de eneste flyene i det tyske luftforsvaret som kan bære amerikanske atombomber. Ifølge CNN har Tyskland oppbevart amerikanske atombomber i landet i tilfelle en krig skulle bryte ut i Europa.

Det tyske luftforsvarets Tornado-fly har vært aktive siden 1980-årene, og planlegges å skiftes ut innen 2030. De skal lenge ha blitt ansett for å ha gått ut på dato for bruk i moderne krig.

Mer kompatible med Nato

De nye F-35-flyene vil gjøre Tysklands luftforsvar mer kompatible med resten av Nato og andre europeiske forsvarspartnere som enten opererer med, eller har planer om å kjøpe inn F-35-jagerfly.

Sjefsforsker Bjørn Olav Knutsen ved forsvarets forskningsinstitutt, mener Scholz nye politikk ikke må sees på som at Tyskland forlater sin tidligere politikk, men heller at de prøver å tilpasse den til en annen tid. Det sier han til forskning.no.

– En ny æra

Etter Russland invaderte Ukraina, har Tysklands statsminister Olaf Scholz annonsert at det tyske forsvaret vil få 100 milliarder euro over statsbudsjettet. Dette tilsvarer over to prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Med de nye F-35-flyene, er den første store avtalen siden annonseringen i boks.

Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Vi opplever en ny æra. Det er tydelig at vi må investere betydelig mer i landets sikkerhet, for å beskytte vår frihet og vårt demokrati, sa Scholz under en spesialsesjon i landets nasjonalforsamling i slutten av februar.

Å bruke 2 prosent av BNP på forsvar har lenge vært et mål blant Nato-landene. I 2019 anslo daværende statsminister Angela Merkel at Tyskland ville nå målet tidlig på 2030-tallet, ifølge NTB.

– Nødvendig

Økningen i Tysklands militære forbruk vil gjøre landets forsvar til det best finansierte forsvaret i det vestlige Europa.

– Uten et sterkt Tyskland, som tar ansvar for egen sikkerhet, blir hverken EU eller Nato sterke aktører. Selv uten krigen i Ukraina hadde dette vært nødvendig. Med autoritære Russland og Kina, og et USA som vender nesen sin mot Sørøst Asia, spiller Tyskland en viktig rolle i Europa, sier generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den Norske Atlanterhavskomité til forskning.no.