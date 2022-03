Macron vil snakke med Putin om demonstrerende journalist

Frankrikes president Emmanuel Macron under et besøk ved flyktningmottaket i La Pommeray vest i landet.

Frankrikes president Emmanuel Macron vil ta opp situasjonen til fengslede Marina Ovsjannikova i sin neste samtale med Russlands president Vladimir Putin.

– Vi vil starte diplomatiske forsøk på å gi henne beskyttelse, gjennom ambassaden eller ved å gi henne asyl. Jeg vil benytte anledningen til å foreslå dette for Putin neste gang jeg snakker med ham, sa Macron under et besøk ved et flyktningmottak vest i Frankrike.

Under hovedsendingen til nyhetsprogrammet Vremja på statlige Kanal 1 mandag kveld brøt Ovsjannikova inn bak nyhetsoppleseren med en plakat der hun ba om at krigen stanses, og oppfordret publikum til ikke å tro på det de hørte. Hun er siden blitt fengslet, og møtte tirsdag i retten.