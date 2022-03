TV-redaktør forsvunnet etter Ukraina-stunt

Her viser Marina Ovsjannikova frem plakaten sin på direktesendt russisk TV mandag kveld. Foto: Skjermdump Channel One

Mandag kveld viste hun sin avsky mot Russlands invasjon av Ukraina på direktesendt russisk TV. Nå snakker hun ut.

Mandag kveld ble en direktesending på den russiske TV-kanalen Channel One «kuppet» av en kvinne med en plakat med påskriften «Nei til krig. Ikke tro på propagandaen. Her lyver de til dere». Kvinnen skal være en av TV-kanalens redaktører ved navn Marina Ovsjannikova.

Senere mandag kveld skal Ovsjannikova ha blitt arrestert av russiske myndigheter.

Angrer ikke

– Jeg vet ikke hva som vil skje med meg. Advokaten min sier jeg kan få fengsel i fem til ti år. Jeg angrer ikke, uansett hva konsekvensene blir så tar jeg det, skriver hun tilsynelatende på Twitter tirsdag. Senere tirsdag ble twitterkontoen fjernet og det har oppstått tvil om ektheten av kontoen.

I kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina vedtok det russiske parlamentet en lov om at man risikerer 15 års fengsel om man sprer «falske nyheter» om det russiske militæret. Dette kan vanskeliggjøre kritikk av Russlands krigshandlinger. Hvor Ovsjannikovas handlinger står i forhold til denne loven er uklart.

Ovsjannikova sitter nå i husarrest.

– En heltedåd

Professor i russisk, Atle Grønn, er også kjent som sjakkekspert. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

– Man kan si at hun har gjort mye mer her. Hun har sabotert landets viktigste nyhetssending. Det er en heltedåd innefra selve redaksjonen, et opprør mot sine egne, sier professor i russisk, Atle Grønn, til Dagbladet.

Videre påpeker han hvilken verdi russisk TV har å si for Putins propagandaregime.

– Man må skjønne at rollen til TV er helt annerledes enn i Norge. I Norge spiller Internett en sterkere rolle i nyhetsformidlingen. I Russland er det TV-propagandaen som holder Putin ved makten. Hvis TV-propagandaen faller sammen, faller også regimet sammen, opplyser Grønn til Dagbladet.

Grønn uttrykker bekymring for Ovsjannikovas fremtid etter stuntet med tanke på slik rettssystemet i Russland praktiseres.