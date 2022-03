Zelenskyj-rådgiver hevder krigen kan være over i mai

President Volodymyr Zelenskyj og hans rådgivere tror krigen kan være over i mai. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Krigen i Ukraina vil trolig være over i mai fordi Russland vil gå tom for ressurser til å fortsette angrepet, hevder en rådgiver nær den ukrainske presidenten.

– Jeg tror vi senest i mai, i begynnelsen av mai, har en fredsavtale, kanskje mye tidligere. Vi får se, jeg snakker om den seneste datoen, sier Oleksij Arestovitsj i en videomelding sent mandag, melder Reuters.

Samtidig påpeker han at det selv etter en fredsavtale kan oppstå mindre trefninger i et års tid, selv om Ukraina vil insistere på at alle russiske soldater forlater landet.

Arestovitsj, som er rådgiver for Zelenskyjs stabssjef, sier det nøyaktige tidspunktet for en avtale avhenger av hvor store ressurser Russland er villig til å bruke på offensiven sin.

– Vi står ved et veiskille: Enten kommer en fredsavtale på plass veldig raskt – innen en uke eller to – med tilbaketrekking av styrker og det hele, eller så kommer det forsøk på å skrape sammen for eksempel noen syrere til en ny runde. Og når vi nedkjemper dem også, får vi en avtale i midten eller slutten av april, hevder rådgiveren.

Han sier et «fullstendig vilt» scenario kan være at ferske russiske vernepliktige settes inn med bare en måneds opplæring.