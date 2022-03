Ukrainske myndigheter: Enorme ødeleggelser på flyplassen ved Dnipro

NTB

Ifølge ukrainske myndigheter har flyplassen ved den østlige byen Dnipro blitt ødelagt i stor skala etter russiske angrep og bombing.

– I løpet av natten angrep fienden Dnipro-flyplassen. To angrep. Rullebanen ble ødelagt. Terminalen ble skadd. Massive ødeleggelser, melder Dnipro-regionens guvernør Valentin Reznisjenko på meldingstjenesten Telegram.

Kommersielle flyselskaper har unngått å fly i Ukrainas luftrom siden Russlands invasjon startet på grunn av frykt for angrep.

Dnipro er en industriby øst i Ukraina med en befolkning estimert til litt under én million innbyggere.

Byen ble for første gang etter invasjonen 24. februar mål for russiske angrep sent i forrige uke.