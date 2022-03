Boris Johnson fyrer løs mot Vesten: – En forferdelig tabbe

Storbritannias statsminister Boris Johnson har anklaget Russlands president Vladimir Putin for å sette hele Europa i fare, og nylig gjorde han det klart at Storbritannia vil fortsette å støtte opp om Ukrainas forsvar mot den russiske invasjonen.

Den britiske statsministeren er tydelig på hva som må til for å få en slutt på konflikten med Russland.

I en artikkel i den britiske avisen The Telegraph tirsdag, skriver Johnson at å sette en stopper for Vestens avhengighet av russisk olje og gass, vil være avgjørende for å «stoppe Kremls mobbing».

Videre anklager han Vesten for å ha begått en «forferdelig tabbe» for åtte år siden.

– Lot ham slippe unna

– Da Putin invaderte Ukraina for første gang i 2014, begikk Vesten en forferdelig tabbe. Den russiske lederen tok over en stor del av et selvstendig land, på voldelig vis, og vi lot ham slippe unna med det, skriver den britiske statsministeren.

Den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014, er et av de største uromomentene i Russland og Ukrainas historie.

Vil være hensynsløse

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har Johnson iverksatt sanksjoner mot flere russiske oligarker.

– Det kan ikke være noen trygge havner for dem som har støttet Putins ondsinnede angrep på Ukraina. Dagens sanksjoner er det siste trinnet i Storbritannias urokkelige støtte til det ukrainske folket. Vi vil være hensynsløse i å forfølge dem som muliggjør drap på sivile, ødeleggelse av sykehus og ulovlig okkupasjon av suverene allierte, sa Storbritannias statsminister forrige uke.

Ifølge BBC skal Storbritannia slutte å importere olje fra Russland innen slutten av 2022.

Intern strid

I 2013 ble det intern strid i Ukraina om landets tilnærming til EU.

Ukrainas daværende president, Viktor Janukovitsj, sa nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU, og inngikk i stedet en avtale med Russland. En avgjørelse som utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten, som deretter ble avsatt i februar 2014.

De russisk-orienterte områdene øst og sør i Ukraina møtte Kyivs EU-vennlige makthavere med mistro, og i mars 2014 stemte Krim-halvøyas befolkning for løsrivelse. 18. mars annekterte Russland Krim.