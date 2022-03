FN-topp Antonio Guterres: Utsiktene for en atomkonflikt er tilbake

FNs generalsekretær António Guterres sier at sjansene for en atomkrig er større enn på mange tiår.

– Utsiktene for en atomkonflikt, som en gang var utenkelig, er nå tilbake.

Under en pressekonferanse mandag snakket FNs generalsekretær António Guterres om utviklingen i Ukraina-krigen. Der slo han blant annet alarm om at Russland har økt atomberedskapen.

– Utsiktene for en atomkonflikt, som en gang var utenkelig, er nå tilbake, sa Guterres, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«Skremmende»

Han omtalte utviklingen om økt atomberedskap som «skremmende», og gjentok oppfordringen om en umiddelbar stans av krigen.

– Det er på tide å stoppe å de forferdelige handlingene mot det ukrainske folk, og gå tilbake til diplomati og fred.

Guterres advarte også om at krigen utgjør en overhengende fare for verdensøkonomien, særlig for fattige land.

Over 2,8 millioner har flyktet

De fattige landene står nå på sidelinjen og ser på at «brødkurven bombes», ifølge FNs generalsekretær.

– Russland og Ukraina står for mer enn halvparten av verdens produksjon av solsikkeolje og rundt 30 prosent av verdens hvete, sa Guterres.

Videre sa han at kornprisen allerede har overgått nivået fra starten av den arabiske våren og matopprøret i 2007 og 2008.

Mandag meldte FNs flyktningorgan UNHCR at over 2,8 millioner personer har flyktet fra krigen i Ukraina siden den russiske invasjonen 24. februar.

Over 1,7 millioner av disse har flyktet til Ukrainas naboland Polen.