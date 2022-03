Storbritannia advarer om bruk av biologiske våpen i Ukraina

NTB

Det britiske forsvarsdepartementet advarer mot at Russland kan komme til å bruke biologiske eller kjemiske våpen i Ukraina i en såkalt falskt flagg-operasjon.

Deretter kan Kreml anklage ukrainerne for å være i besittelse av slike våpen, som påskudd for å selv ta dem i bruk, mener britene.

– Russiske anklager om at Ukraina har til hensikt å bruke kjemiske og biologiske våpen fortsetter å komme. Vi har ikke sett noe bevis som støtter opp under disse anklagene, tvitrer departementet.

Natos generalsekretær kalte de russiske påstandene om at det er laboratorier for utvikling av slike våpen i Ukraina for «absurde» i et intervju med den tyske avisa Welt am Sonntag.

– Nå når disse falske anklagene er framsatt, må vi være årvåkne fordi det er mulig at Russland selv planlegger å bruke kjemiske våpen i ly av denne haugen med løgner, sa Jens Stoltenberg.