Ny børsnedgang i Hongkong

For andre dag på rad faller hovedindeksen Hang Seng på børsen i Hongkong kraftig etter åpning. Etter kort tid var den ned 3,9 prosent.

Mandagens nedgang endte på mer enn 5 prosent. Nedgangen knyttes til at mange kvitter seg med aksjer i teknologisektoren, fordi Shenzhen, Kinas teknologisentrum, stenges ned etter koronasmitte.

I takt med nedgangen i Hongkong, er også hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen i minus. I Shanghai er nedgangen nesten 2,3 prosent, mens den er ned 1,9 prosent i Shenzhen.

Samtidig har oljeprisen på kort tid falt flere prosent.

Søndag kom beskjeden om at 17 millioner mennesker må holde seg hjemme i Shenzhen, som ligger like ved Hongkong, etter at det var påvist 66 koronatilfeller. Nå venter tre runder med massetesting, og nedstengningen skal vare til 20. mars.

Tirsdag meldte kinesiske helsemyndigheter om 5.280 nye koronatilfeller, det høyeste døgntallet på to år.