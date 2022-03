Spania har beslaglagt yacht som skal tilhøre russisk oligark

NTB

Spanske myndigheter har tatt i beslag en yacht som angivelig tilhører en russisk milliardær som er underlagt sanksjoner fra EU, melder spanske medier.

Den spanske marinen undersøker om den 85 meter lange luksusyachten «Valerie» tilhører oligarken Sergej Tsjemesov, melder flere aviser, blant dem El Pais.

Ifølge avisa viser de såkalte Pandora Papers at yachten kan knyttes til Tsjemesov, som er sjef for den statseide våpenprodusenten Rostec, og stedatteren hans, via et intrikat nettverk av offshore-selskaper.

Tsjemesov, som har kjent Putin siden de jobbet sammen for den russiske sikkerhetstjenesten, ble satt på EUs sanksjonsliste etter invasjonen av Ukraina.

Spanske myndigheter sier de sliter med å slå fast akkurat hvem som eier yachten, som er registrert hos et såkalt skallselskap. Den ble bygget i 2011 og flagger til St. Vincent og Grenadinene.