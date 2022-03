Russland holder igjen offensiven mot Kyiv

Russiske styrker erobret mandag territorium i Luhansk-regionen øst i Ukraina, men rettet ikke nye, store angrep mot hovedstaden Kyiv, ifølge tankesmia ISW. Riktignok ble hovedstaden angrepet fra luften. Her passerer en ukrainsk soldat en drosje og en buss etter et angrep mandag. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

NTB

Russiske styrker erobret mandag territorium i Luhansk-regionen øst i Ukraina, men rettet ikke nye, store angrep mot hovedstaden Kyiv, ifølge tankesmia ISW.

Det skriver amerikanske ISW, Institute for the Study of War, i sin daglige oppdatering om konflikten på Twitter.

– Russiske styrker fortsetter med å ruste opp og forsøker å bedre den logistiske støtten til operasjonene både mot Kyiv og sørover, skriver ISW på sine nettsider.

Videre heter det at pågående arbeid med å erstatte falne soldater med både russiske og ikke-russiske styrker, inkludert syriske fremmedkrigere og den private, russiske militærgruppen Wagner, trolig ikke vil gjøre at Kreml er i stand til å gjenoppta store offensiver i løpet av den kommende uka.

Mandagens russiske framskritt i Luhansk var ikke store, ifølge ISW. Dessuten har russiske eller prorussiske styrker i stor grad kontroll der allerede.

Russiske styrker innledet offensiven natt til 24. februar. Like i forveien hadde president Vladimir Putin formelt anerkjent de to separatist-kontrollerte regionene Luhansk og Donetsk som selvstendige republikker.

Den russiske offensiven gikk godt i starten, og store byer som Kharkiv i øst og Mariupol i sør, ble utsatt for massive bombeangrep. Senere har ting gått mer i stå, og ifølge ISW opererer den russiske hæren nå hovedsakelig langs tre akser, med å ta kontroll over Kyiv som det overordnede målet.

De tre aksene er innsatsen mot Kharkiv, som ifølge Kyiv fordrer framskritt i nærliggende områder i Luhansk, innsatsen mot Mariupol og Donetsk, og framskritt mot byen Kherson og å vinne territorium vest i Ukraina, ifølge ISW.