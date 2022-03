Sentralafrikansk militsleder utlevert til ICC

NTB

Tsjad har utlevert en tidligere militsleder fra Den sentralafrikanske republikk til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), bekrefter domstolen.

Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka var ettersøkt av ICC, mistenkt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, begått i hjemlandet i 2013 og 2014.

Ifølge ICC ledet han den kristne anti-balaka-militsen. To andre tidligere ledere av militsen, Alfred Yekatom og Patrice-Edouard Ngaissona, er tidligere utlevert til ICC og tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Muslimske Seleka-opprørerne grep makten i Bangui i 2013, noe som utløste voldelig konflikt med kristen anti-balaka-milits.

Den tidligere kolonimakten Frankrike rykket inn med 2.000 soldater, og Den afrikanske union (AU) sendte en fredsstyrke på 6.000 soldater.

FN overtok ansvaret for fredsstyrken året etter, men i 2017 blusset kampene opp igjen. Tusenvis av mennesker er siden drept og hundretusener er drevet på flukt.

En tidligere leder for Seleka-opprørerne, Mahamat Said Abdel Kani, er også utlevert til ICC og tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.