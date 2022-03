Iran hevder å ha pågrepet israelske agenter som planla atomsabotasje

En iransk ekspert er på jobb på et atomanlegg i Iran.

NTB

Iran har pågrepet flere medlemmer av et nettverk som knyttes til Israel og som skal ha forsøkt å sabotere et av landets atomanlegg, ifølge statlige medier.

De pågrepne planla sabotasje mot Fordo-anlegget for anrikning av uran, og de ble pågrepet av Revolusjonsgardens etterretningstjeneste, ifølge nyhetsbyrået Irna.

Anlegget ligger utenfor byen Qom, rundt 180 kilometer sør for hovedstaden Teheran.

Ifølge Irna forsøkte israelske etterretningsagenter å ta kontakt med en av de ansatte ved anlegget for å samle informasjon om en sentrifuge som benyttes for å anrike uran. Agentene skal først ha rekruttert en av naboene til mannen.

Iran har gjentatte ganger anklaget israelske agenter for å ha spionert på og sabotert atomanlegg, og for å ha likvidert iranske atomteknikere.

I august 2012 ble kraftledningen til Forno-anlegget sprengt, og to år senere pågrep Iran det de hevdet var flere spioner i Bushehr-provinsen der landets eneste atomkraftverk ligger.

I november 2020 ble Israel anklaget for å ha drept Mohsen Fakhrizadeh, som tidligere ledet Irans atomvåpenprogram. Dette programmet ble ifølge amerikansk etterretning og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) avviklet i 2003. Han ble drept i et attentat i november 2020.

Den avtroppende sjefen for den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, Yossi Cohen, innrømmet i juni i fjor langt på vei at det var Israel som sto bak både dette og tidligere attentat, samt sabotasjeaksjoner i Iran.

Iran hevder også at Israel sto bak «en mindre eksplosjon» ved et anrikningsanlegg for uran i Natanz i april i fjor.