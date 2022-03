Fox News-journalist såret utenfor Kyiv

NTB

En journalist fra Fox News er såret utenfor Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser kanalen. De har foreløpig få detaljer om hendelsen.

Ifølge Fox News jobber deres folk på bakken for å skaffe flere opplysninger, skriver The Guardian. Ifølge nyhetsnettstedet The Hill er det korrespondenten Benjamin Hall som er såret.

Meldingen fra kanalen kommer etter at Ukrainas riksadvokat Irina Venediktova mandag kunngjorde at en britisk journalist var alvorlig skadd og fikk intensivbehandling.

– Denne mannen befant seg ikke ved et militært anlegg, der man ifølge russiske tjenestemenn alltid er et mål. Han var ikke ved et militært anlegg, men fikk alvorlige skader, skiriver Venediktova på Facebook i et innlegg illustrert med et sladdet ID-kort tilhørende en Fox News-journalist.

Hun sier opplysninger om saken vil bli oversendt til landets antikorrupsjonsenhet for etterforskning.