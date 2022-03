Tidligere KGB-agent om Putins oppførsel: – Han har gått i sin egen felle

Den tysk-amerikanske IT-spesialisten og tidligere KGB-agenten Jack Barsky mener at Putin har gått i en klassisk felle.

I en periode på ti år mellom 1978 og 1988 spionerte tysk-amerikanske Jack Philip Barsky på USA på vegne av Sovjetunionen. Han snudde på flisa da han ble avslørt etter Den kalde krigen, og har siden arbeidet for amerikansk etterretning. Derfor har han også fått bli i USA.

Han ga ut biografien «Deep Undercover» i 2017 hvor han forteller om reisen sin fra IT-spesialist til ekspert på spionasje, hvor nettopp Russland er hans ekspertområde.

«Putin i Eventyrland»

Nå hevder han at Putin har gått i en klassisk president-felle, i det CNN referer til som «Putin i Eventyrland». Mange har reagert på hvor isolert Putin lever, og det enorme bordet han har tatt imot andre verdensledere rundt, med flere meters avstand.

Jack Barsky var en såkalt sovende agent for KGB i ti år, og hevder å ha møtt på «flere som Putin». Les mer Lukk

– En diktator som Vladimir Putin og Adolf Hitler, uten at man skal påstå at situasjonen er den samme, har en urokkelig tro på seg selv, sier Jack Barsky i en videosamtale med CNN.

– Han har gått i en klassisk felle

I intervjuet påpeker han at dette ikke er første gangen det har dukket opp «bisarre bilde» av Russlands nåværende president, hvor han blant annet nevner et toppløse-bilde av Putin ridende på en hest. Dette mener Barsky er en indikasjon på at det ikke er noen som stiller spørsmål ved Putins valg, ikke ulikt Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som også anses som en enehersker.

– Det er ingen som stiller spørsmål ved ham, verken nå eller tidligere. Husk på at jeg har møtt mange som Putin, folk som alltid tror at de er den smarteste personen i rommet, og det er den største fellen en leder kan gå i. Putin har allerede gått i den, sier Barsky.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er dette bildet fra 2009 Barsky referer til. Les mer Lukk

Kaster FSB under bussen

Den tidligere KGB-agenten anser det som svært sannsynlig at Putin har ignorert advarsler fra russisk etterretning, hvor han blant annet henter frem Putins anklager mot FSB som et eksempel.

Det var forrige uke at ukrainsk etterretning gikk ut og hevdet at minst åtte russiske generaler har fått sparken som følge av den svake fremgangen i krigen i Ukraina. Putin skal være rasende på den føderale sikkerhetstjenesten i Russland (FSB) for sviktende etterretning og dårlige strategiske råd.

Det er sjefen for det ukrainske nasjonale sikkerhetsrådet, Oleksij Danilov som hevder at generalene har måttet betale prisen for den feilslåtte taktikken da russiske styrker møtte langt sterkere motstand og var langt dårligere organisert enn man forventet, da landet invaderte Ukraina for 15 dager siden.

Barsky tror informasjonen fra ukrainsk etterretning stemmer, men han anser det som lite sannsynlig at generalene faktisk undervurderte ukrainske styrker.

– Jeg tror slettes ikke på at generalene ikke var klare over hvordan ukrainsk militær og folk kom til å reagere på dette. Da er det mer sannsynlig at Putin bare avfeide dem fordi «han vet bedre», sier Barsky.

Putins helse

Han anser det altså som mer sannsynlig at generalene advarte mot nettopp dette, men at de ikke blir hørt og nå er blitt kastet under bussen av sin egen president. Han er langt i fra den første som stiller spørsmål ved Putins oppførsel.

Sikkerhetskilder i etterretningsalliansen Five Eyes hevder blant annet at Putin lider av alvorlig sykdom, og at bivirkningene som følge av behandlingen han har fått kan være årsaken til atferden hans. Alvorlig sykdom vil også gi et mulig svar på hvorfor Putin holder såpass avstand til andre mennesker, også når han har tatt dem imot i Moskva.