Kreml-topp: Krigen i Ukraina går saktere enn ventet

Et satellittbilde fra Maxar Techonolgies viser en artillerigruppe som skyter i retning sørøst, nær Antonov flyplass, under Russlands invasjon av Ukraina. Bildet er tatt fredag 11. mars 2022.

NTB

Direktøren for Russlands nasjonalgarde sa i en gudstjeneste søndag at landets «militære operasjon» i Ukraina ikke gikk så fort som planlagt.

Viktor Zolotov, sjefen for den russiske nasjonalgarden og en av Vladimir Putins nærmeste, sa under tale i en ortodoks gudstjeneste søndag at framdriften i Ukraina ikke gikk helt etter planen, melder Reuters. Zolotov skyldte på ytre-høyrestyrker som gjemte seg blant sivile, en påstand som flere andre autoriteter i Russland har brukt.

Innrømmelsen står likevel i kontrast til det den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu uttalte fredag, om at framrykningen gikk helt etter planen.

– Jeg skulle gjerne sagt at det stemmer, men ikke alt går så fort som vi skulle ønske, sa Zolotov i talen.

– Men vi beveger oss framover mot målet steg for steg, og seieren venter oss, sa Zolotov videre og sa til menigheten at ikonet vil beskytte den russiske armeen og hjelpe dem raskere til seier.