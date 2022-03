Tre personer skal være drept i angrep mot Kyiv

Brannmannskaper redder ut beboerne fra en boligblokk i Kyiv, som ble rammet av et russisk angrep mandag morgen.

NTB

Minst tre personer skal være drept etter russiske angrep traff en flyfabrikk og en boligblokk i Kyiv, opplyser lokale myndigheter.

To personer skal være drept og sju såret i et russisk angrep mot fabrikken til flyprodusenten Antonov i Kyiv mandag morgen.

Også en boligblokk i byen skal ha blitt truffet av russiske artillerigranater. Én person skal være drept og tolv såret.

Store ødeleggelser

– Fram til kl. 07.40 (06.40 norsk tid) ble det funnet én død person i en boligblokk på ni etasjer i Oblon-distriktet i hovedstaden, sier redningsetaten i en oppdatert uttalelse.

Tre personer har blitt sendt til sykehus, ytterligere ni fikk helsehjelp på stedet, opplyser etaten.

Tidligere mandag morgen meldte rådgiver Anton Gerasjenko i det ukrainske innenriksdepartementet at to mennesker var drept, skriver Sky News.

Den statlige redningsetaten meldte mandag morgen at en russisk artillerigranat hadde truffet en boligblokk på ni etasjer og forårsaket ødeleggelser på flere leiligheter.

Flyfabrikk brenner

Fabrikken til den statseide flyprodusenten Antonov i Kyiv skal også ha blitt truffet i mandagens artilleriangrep. Lokale myndigheter sier at to personer ble drept og sju såret.

Antonov flyfabrikk i Kyiv er den største av sitt slag i Ukraina, og er kjent for å produsere mange av verdens største fly.

Myndighetene i hovedstaden sier at det brøt ut brann etter bombeangrepet mot fabrikken.

Flere angrep

Lokale medier melder også at et TV-tårn nær Rivne vest i Ukraina har blitt truffet i et russisk angrep. Det er ikke kjent om noen ble såret i angrepet.

Det skal også ha vært et rakettangrep rettet mot myndighetsbygninger i landsbyen Stavisje i Zjytomyr-regionen i løpet av natten, der fire personer skal ha blitt såret.

Ifølge ukrainske myndigheter har dødstallet i den beleirede havnebyen Mariupol steget minst 2.500. Byen har vært utsatt for intens bombing og beleiring i nesten to uker. Flere forsøk på å sende nødhjelp til byen, og på å evakuere sivile, har mislyktes.